В Главном храме ВС РФ проходит рождественское богослужение

Службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также рядовые прихожане встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан. Рождественскую службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. Сослуживал ему ключарь собора - протоиерей Александр Солдатенков, духовенство храма. В рождественские дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль "Наша зима", который уже посетили более 80 тыс. человек. Перед храмом открыт каток площадью 5,5 тыс. кв. м и самый длинный тюбинговый спуск - длиной около 60 м", - сообщили там.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года (в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне) и открылся для прихожан. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике. Опоясывает храм мультимедийный музей "Дорога памяти", где рассказывается история каждого дня Великой Отечественной войны. В специальной базе данных хранится информация обо всех участниках ВОВ. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с Великой Отечественной войной. Диаметр главного купола составляет 19,45 м, высота звонницы - 75 м, высота малого купола - 14,18 м. Также по числу дней и ночей войны - 1 418 м - составляет протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти".