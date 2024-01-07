Путин заявил, что государство помогает РПЦ, но не вмешивается в ее дела

Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в спецоперации

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства, и государство эту позицию поддерживает, отметил президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в СВО. Одна из участниц беседы предложила уточнить статус военного духовенства, урегулировав его на уровне Минобороны и создав отдельную военную епархию. По ее словам, это в том числе упростит доступ священников в зону СВО.

Путин в ответ пояснил, что сначала нужно понять позицию РПЦ по этому вопросу. "Церковь хочет быть отделенной от государства, она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем. Помогаем, но не вмешиваемся в их дела", - указал президент.

При этом, продолжил он, "как только батюшка становится частью военного механизма - в любом качестве, возникают другие правоотношения". "У нас церковь отделена от государства. А в случае, если [священники] становятся чуть ли не военнослужащими, получается, что в этой части церковь от государства не отделена. Надо с этим разобраться", - объяснил Путин.

Глава государства заверил, что сама мысль ему понятна. "Я обязательно с патриархом это проговорю. Ну и с администрацией [президента], с министерством обороны подумаем. Нужно гарантировать какие-то социальные права священникам, которые рискуют своей жизнью", - добавил он.