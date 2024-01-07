Путин отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости

Глава государства подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение "богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных верующих с Рождеством отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества", - написал Путин в послании, адресованном православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Он пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев - участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - отметил президент РФ.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще некоторые поместные православные церкви мира, старообрядцы и греко-католики.