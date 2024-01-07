Путин пообещал разобраться с отказом из-за прописки в выплатах по гибели бойцов СВО

Внимание президента также обратили на проблемы со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами вокруг выплат семьям погибших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов. В ходе общения с семьями погибших военнослужащих - Героев России он ответил на вопрос об отказе в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации.

Одна из присутствовавших пожаловалась главе государства на ситуацию, когда подмосковные власти отказали в региональной выплате, поскольку погибший был зарегистрирован в Саратовской области. При этом отправка запроса в другую область также вызвала проблемы.

"Это не специально, - подчеркнул Путин. - Нужно признавать факт постоянной прописки <...> по месту подписания контракта - оттуда, откуда человек уходил".

Внимание президента также обратили на проблемы со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев: компания СОГАЗ выплачивает компенсации только участникам подразделения "Барс". "Честно говоря, первый раз об этом слышу", - отреагировал Путин. "Обязательно, - пообещал президент, - переговорю с компанией".