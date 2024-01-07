Патриарх Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут стороной Россию при сохранении веры

При этом он не исключил "силового противодействия стране"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал сохранение православной веры главным условием для того, чтобы внешние "напасти" обошли стороной Россию, при этом он не исключил "силового противодействия стране".

"Мы не только должны иметь сильную экономику, соответствующие вооруженные силы, - потому что речь идет в том числе, к сожалению, и о возможности силового противодействия нашей стране - но мы в первую очередь должны быть сильными духом и, самое главное, сохранять православную веру. Сохраним - и Господь будет с нами, и все внешние напасти и скорби обойдут и страну нашу, и каждого из нас. Но только очень важно веру хранить, Бога любить, друг к другу относиться с любовью и заботой, преобразовывать свою жизнь по закону Божьему", - сказал патриарх в проповеди после ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.

Тогда, добавил он, "все получится" и внутренние проблемы в стране, а также внешние опасности "уйдут в небытие".

"Отечество наше проходит сегодня непростую часть своего исторического пути. <…> Но верим, покуда будем сохранять веру в сердце и любовь к ближним, любовь к Отечеству своему, то будем способны и отражать эти наветы вражьи", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Русская православная церковь в воскресенье отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.