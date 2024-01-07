Приморский океанариум в 2023 году принял на 15% больше туристов

Этого удалось добиться благодаря снятию ограничения на суточную посещаемость

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Руководство Приморского океанариума в 2023 году отменило ограничение на максимальную суточную посещаемость, что позволило принять на 15% больше посетителей. Об этом ТАСС сообщила директор океанариума Ольга Шевченко.

"В 2023 году в летний сезон у нас было очень много туристов. В прошлые годы в океанариуме действовало ограничение на количество посетителей до 5 тыс. человек в сутки, а в этом году я сняла это ограничение. Посещаемость выросла на более чем 15%. При этом, больше всего посетителей, традиционно, было в летний сезон - в июле и августе", - рассказала Шевченко. Всего в 2023 году океанариум посетили около 500 тыс. человек.

По словам директора, ограничение в 5 тыс. посетителей было введено из-за эпидемиологической обстановки.

"Сегодня же основой поток - это люди, которые приезжают во Владивосток из других регионов, и они зачастую очень ограничены во времени. За одну поездку есть много вариантов, куда они хотят отправиться. В наших силах было предоставить возможность посетить океанариум, сняв ограничение на число посетителей в день. И все туристы, которые хотели к нам попасть в 2023 году, смогли это сделать. Поэтому в высокий сезон я попросила коллег выложиться, совершить, можно сказать, трудовой подвиг. А в зимний период режим работы облегчен, посетителей существенно меньше", - пояснила Шевченко.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования.