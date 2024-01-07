Кириенко исполнил мечту пятилетней Софии из Донецка

Первый заместитель руководителя администрации президента вручил девочке кукольный домик в рамках акции "Елка желаний"

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом и Рождеством пятилетнюю жительницу Донецкой Народной Республики (ДНР), и исполнил мечту маленькой Софии, подарив ей кукольный домик. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание - она получила кукольный домик. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, а также Дедом Морозом и Снегурочкой вручили маленькой дончанке и ее семье подарки", - написал Пушилин.

Он уточнил, что "мама Софии, Анастасия Дмитриевна, обратилась на сайт Всероссийской акции "Елка желаний" и написала о мечте дочери". "Софийка пришла за подарком с мамой, папой и братиком Димой, которому нет еще и года. Вызывает уважение, что несмотря на все сложности, а семья живет в "шумном" Киевском районе Донецка, в республике рождаются прекрасные дети и их желания исполняются", - добавил глава республики.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.