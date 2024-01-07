В Крыму объявили штормовое предупреждение

В МЧС предупредили, что с 8 по 10 января в регионе ожидаются сильные дожди, заморозки, снег и гололедица

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу в Крыму в период с 8 по 10 января, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в Telegram-канале республиканского ГУ МЧС.

"8,9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 9 января порывы ветра будут достигать до 25 м/с, 10 января ожидаются заморозки - ночью до 13 градусов ниже нуля, днем до 6 градусов. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.