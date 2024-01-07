В Подольске в ближайшее время восстановят теплоснабжение 90% домов

В настоящее время в районе температура воздуха составляет минус 22 градуса

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Уже в 90% жилых домов в микрорайоне Подольска Климовск, где произошел прорыв теплотрассы, будет восстановлена подача тепла в течение ближайших часов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередное заседание оперативного штаба в этом микрорайне Подольска, где в результате аварии в котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котел, сегодня - второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба, пока в подъездах домов холодно, часть стояков не работает, предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру. "У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю <...>. И еще один важный момент - снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект", - подчеркнул Воробьев.

Уточняется, что основная задача в Климовске теперь - развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трасы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. Уже подключаются к отоплению после ремонта наружной тепловой сети дома на улицах Заводской и Дмитрия Холодова. Котельная выдает теплоноситель, который, по мнению специалистов, сейчас является оптимальным, добавили в пресс-службе. По данным сервиса "Яндекс. Погода", температура в Климовске сейчас составляет минус 22 градуса.

Авария в Климовске

4 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил о том, что в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. Температура воздуха в Подмосковье в ночь с 3 на 4 января, по данным Гидрометцентра России, в населенных пунктов опускалась ниже 30 градусов и была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.