В Кении отметили Рождество по православному обычаю

В службе приняли участие более 100 прихожан с шести приходов благочиния

НАЙРОБИ, 7 января. /ТАСС/. В приходе Русской Православной Церкви преподобного Макария Великого в селе Очиро в Кении африканские священники провели литургию по случаю православного Рождества. Об этом сообщается на сайте Патриаршего экзархата Африки.

"7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на приходе преподобного Макария Великого в селе Очиро в Кении состоялась торжественная Божественная литургия, в которой приняли участие все священники благочиния Хомабей. Соборное богослужение совершили благочинный священник Ангелос Орибе, Марк Ондиго, Иоанн Джейбс, Евлогий Ойяйя, Мина Бенсон, Иннокентий Ачар", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в службе приняли участие более 100 прихожан с шести приходов благочиния. В этот же день состоялось завершение обучающего семинара для молодежи, который проходил на приходе в течение пяти дней. В ходе семинара обсуждались вопросы истории Вселенской Православной Церкви, апостольского преемства, Великой схизмы, истории Русской Православной Церкви, а также темы духовно-нравственного содержания.