Площадь в Будапеште переименовали из солидарности с Израилем в борьбе с ХАМАС

На протяжении двух недель она будет называться площадь 7 октября

БУДАПЕШТ, 7 января. /ТАСС/. Площадь Теодора Герцля перед главной синагогой венгерской столицы символически переименовали сроком на две недели в площадь 7 октября в знак солидарности с Израилем, который в этот день в 2023 году подвергся нападению со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом объявили в воскресенье на состоявшейся в Будапеште торжественной церемонии с участием Федерации еврейских общин Венгрии и городских властей.

Выступая перед собравшимися, посол Израиля в Венгрии Яков Хадас-Хандельсман отметил важное значение этой акции для народа его страны, столкнувшегося с агрессией палестинских радикалов. По его словам, журналист, писатель и политик Теодор Герцль (1860-1904), в честь которого названа площадь перед синагогой, мечтал о создании еврейского государства, а боевики ХАМАС 7 октября "пытались разрушить эту мечту". Герцль, являвшийся основателем Всемирной сионистской организации, родился в Будапеште и много лет прожил там до переезда в Вену.

В свою очередь глава Федерации еврейских общин Венгрии Андор Грос заявил, что 7 октября для Израиля то же самое, что 11 сентября для Соединенных Штатов, поскольку оба террористических нападения были совершены фанатичными исламистами. Он также выразил сожаление в связи с тем, что кто-то пытается воспользоваться этими событиями, чтобы раздуть "тлеющие угольки антисемитизма" в некоторых странах мира, сообщило информационное агентство MTI.

"Террористическое нападение ХАМАС не имеет ничего общего с борьбой палестинского народа", - согласился с ним Петер Нидермюллер, возглавляющий управу 7-го района Будапешта, где находятся исторический еврейский квартал и большая синагога. Со своей стороны, мэр города Гергей Карачонь, избранный на эту должность от коалиции оппозиционных партий, заявил, что мнения оппозиции и правительства страны полностью совпадают относительно запрета на митинги и демонстрации в поддержку ХАМАС.

Ранее правительство Венгрии ввело такой запрет, охарактеризовало действия палестинских радикалов как террористическое нападение и заявило, что Израиль имеет право на самооборону. В то же время оно предупредило, что израильская армия должна избегать ударов по гражданским целям, а борьбу с терроризмом не следует превращать в войну между государствами.