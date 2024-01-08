В центральных районах Камчатки температура воздуха опустилась до минус 40 градусов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 января. /ТАСС/. Температура воздуха в центральных районах Камчатки опустилась до минус 40 градусов, что является нехарактерным погодным явлением для этого времени года, сообщили ТАСС в "Камчатгидромете".
"В начале января в большинстве районов Камчатки установилась особенно морозная погода, в центральных районах полуострова столбики термометров опустились до минус 40 градусов. Это не температурный рекорд, но такое значение, скорее, не характерно для этого времени года", - рассказали синоптики.
Уточняется, что небольшое потепление ожидается с 11 января.
В настоящее время в Петропавловске-Камчатском минус 17 градусов.