В центральных районах Камчатки температура воздуха опустилась до минус 40 градусов

С 11 января ожидается небольшое потепление, отметили в "Камчатгидромете"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 января. /ТАСС/. Температура воздуха в центральных районах Камчатки опустилась до минус 40 градусов, что является нехарактерным погодным явлением для этого времени года, сообщили ТАСС в "Камчатгидромете".

"В начале января в большинстве районов Камчатки установилась особенно морозная погода, в центральных районах полуострова столбики термометров опустились до минус 40 градусов. Это не температурный рекорд, но такое значение, скорее, не характерно для этого времени года", - рассказали синоптики.

Уточняется, что небольшое потепление ожидается с 11 января.

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском минус 17 градусов.