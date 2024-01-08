Почти 50 пар в Москве заключили брак 7 января

Церемонии проходили во дворцах бракосочетания № 1, № 4, Шипиловском и Южном Бутове

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Около 50 пар заключили брак 7 января. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открываем уникальные площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", а наши дворцы бракосочетания работают и в праздники. Эти новогодние каникулы не стали исключением. Самым популярным днем стало Рождество, 7 января", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она отметила, что браки в Рождество регистрируют с 2020 года. "Мы ежегодно открываем несколько дворцов бракосочетания для проведения церемоний в праздничный день.

За четыре года возможностью пожениться в этот день воспользовалось около 200 пар. В 2024 году в Рождество заключили брак 49 пар, что больше, чем в 2023. Этот день стал самым популярным на каникулах", - добавила Ракова.

Так, в Москве церемонии проходили во дворцах бракосочетания № 1, № 4, Шипиловском и Южном Бутове.