В Москве и Подмосковье отменили оранжевый уровень опасности

Его ранее ввели из-за морозов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ отменили оранжевый уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве и Подмосковье из-за сильных морозов.

В полночь этот уровень, являющийся предпоследним в колористической шкале предупреждений и говорящий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, был снят. Он действовал больше недели из-за аномальных холодов, отмечавшихся не только в столичном регионе, но и других областях Центральной России.

Теперь же до полудня 10 января по Москве и области действует желтый уровень опасности, символизирующий потенциально опасную погоду, связан он с гололедицей.

По прогнозам синоптиков, этой ночью температура воздуха в столице может опуститься до минус 15-17 градусов, по области - до минус 20 градусов. Днем во вторник в Москве около минус 7-9 градусов, по области - от минус 7 до минус 12 градусов. При этом ожидается ветер западной четверти со скоростью 6-11 м/с, на дорогах гололедица.

В ночь на 10 января метеорологи ожидают в мегаполисе около минус 10 градусов, днем в среду - до минус 8 градусов. В Подмосковье до минус 13 и до минус 10 градусов соответственно. Изменение характера погоды в Гидрометцентре РФ связывают с серией циклонов, быстро перемещающихся с северо-запада на юго-восток.

В настоящее время столбики термометров на главной столичной метеостанции на ВДНХ показывают минус 12,7 градуса, идет слабый снег. Он же отмечается и в Подмосковье, в частности, на юго-востоке региона в городах Люберцы, Раменское и Жуковский.