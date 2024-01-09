В Приморье хотят создать образовательные кластеры по авиации и оборонной промышленности

Это планируют сделать до конца 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Образовательные кластеры проекта "Профессионалитет" по авиастроению, горнодобывающей промышленности, оборонно-промышленному комплексу планируют создать в Приморье до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас в "Профессионалитет" вовлечены 24 колледжа, 2 вузовских колледжа и 20 крупных предприятий. При этом мы не останавливаемся, и в следующем году будут созданы еще три образовательных кластера: по педагогике, медицине, туризму и сфере услуг. Также ставим перед собой задачу в 2024-2025 годах создать образовательно-производственные кластеры по энергетике, авиастроению, горнодобывающей промышленности, оборонно-промышленному комплексу", - цитируют в пресс-службе министра профессионального образования и занятости населения региона Сергея Дубовицкого.

Отмечается, что так удастся охватить все ключевые отрасли экономики и поддерживающей ее социальной сферы региона. В крае уже созданы пять образовательно-производственных кластеров: по судостроению, сельскому хозяйству, строительству, машиностроению, морскому транспорту. Интерес абитуриентов к поступлению на технические специальности колледжей вырос на 60%. По итогам набора прошлого года на программы "Профессионалитета" подано более 6,7 тыс. заявлений, конкурс составил практически два человека на место.

Современным оборудованием в крае оснащены более 20 площадок для обучения разным специальностям и профессиям. Всего на развитие проекта направлено 300 млн рублей из федерального бюджета, почти 200 млн рублей из регионального, а также около 120 млн рублей от учебных заведений и работодателей-партнеров. По словам министра, после обучения на предприятия должны прийти не менее 85% выпускников, их трудоустройство гарантировано.

Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года.