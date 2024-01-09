В Хабаровском крае свыше 127 тыс. детей побывали на каникулах в лагерях и учебных центрах

Они также приняли участие в этапе детского Кубка России по шахматам и в других мероприятиях

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Более 127 тыс. человек побывали в детских лагерях и посетили занятия в учреждениях дополнительного образования и спорта на новогодних каникулах в Хабаровском крае. Об этом сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Более 127 тыс/ детей, по данным Минобра края, отдохнули в детских лагерях, посетили занятия в учреждениях дополнительного образования и спорта", - написал Никонов.

Школьники региона в том числе побывали на праздничной смене краевого детского центра "Созвездие" "Рождественский экспресс", ученики профильного медицинского класса краевого центра образования посетили с экскурсией детскую больницу имени Пиотровича. Дети также приняли участие в этапе детского Кубка России по шахматам, который состоялся в Хабаровске, и в других мероприятиях.