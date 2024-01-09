РКЦ направил помощь в пострадавшую от землетрясения провинцию КНР

В Российском культурном центре подчеркнули, что направили посылку весом 60 кг с продуктами российского производства, в частности конфетами, печеньем, сгущенным молоком, мясными и рыбными консервами

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Российский культурный центр (РКЦ) в Пекине направил посылку с продуктами питания в северо-западную китайскую провинцию Ганьсу, пострадавшую от землетрясения, жертвами которого стали свыше 140 человек. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении РКЦ.

"Чтобы немного поддержать детей, 27 декабря 2023 года Российский культурный центр собрал и отправил в зону бедствия посылку весом 60 кг с продуктами российского производства, в частности конфетами, печеньем, сухим и сгущенным молоком, мясными и рыбными консервами", - отмечается в документе. "Нам было очень важно, чтобы продукты успели прийти к Новому году, чтобы дети получили сладкие подарки к празднику", - приводятся в заявлении слова руководителя РКЦ Татьяны Уржумцевой.

В документе отмечается, что землетрясение повлекло за собой человеческие жертвы и значительный ущерб инфраструктуре: были нарушены энерго- и водоснабжение, связь, повреждены дороги и другие объекты. Подчеркивается, что "правительство Китая бросило все силы на спасение людей: было организовано временное жилье для пострадавших, продолжила работу местная школа".

В РКЦ также сообщили, что департамент культуры и туризма провинции Ганьсу после получения посылки направил ответное благодарственное письмо. "Землетрясения безжалостны, но в мире есть любовь! Вы пожертвовали сухое молоко, печенье, конфеты и другие товары детям Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда, показав искреннюю любовь, которая выходит за рамки национальных границ", - отмечалось в послании.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в ночь на 19 декабря в поселке Люгоу. Очаг залегал на глубине 10 км. Жертвами удара стихии стали свыше 140 человек, более 1 тысячи пострадали. В Ганьсу было разрушено и повреждено свыше 150 тысяч домов.