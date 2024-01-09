В Ростовской области открыли движение на трассе Р-260

Также движение воостановили на двух региональных дорогах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск в Ростовской области, а также на двух региональных дорогах, восстановлено, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В 06:30 часов 9 января снято ограничение по автодороге Р-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск", - говорится в сообщении.

Также восстановлено движение по автомобильным дорогам Морозовск - Цимлянск - Волгодонск и Кашары - Первомайское - Милютинская - Морозовск.

Ранее движение общественного и пассажирского транспорта ограничили на нескольких участках трассы М-4 "Дон", трассы Р-260, а также дорогах в Морозовском и Милютинском районах из-за метели.

Мобильные пункты обогрева на трассе М-4 "Дон" © МЧС России/ ТАСС

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. В течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель. В связи с этим было введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы М-4 "Дон", где развернули несколько пунктов обогрева. А в городе Зверево, который расположен рядом с трассой М-4, развернули два ПВР на 150 мест - на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок".

По данным Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Прийти на помощь автомобилистам готовы 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.