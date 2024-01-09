В Хабаровском крае в 2023 году санитарная авиация спасла свыше 1,1 тыс. человек

Медики совершили 588 вылетов

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Медики санавиации в Хабаровском крае спасли более 1,1 тыс. человек за прошлый год. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Санитарная авиация Хабаровского края в прошлом году спасла 1 168 человек", - говорится в сообщении. Было совершено 588 вылетов, общий налет составил почти 3 тыс. часов.

Работа по эвакуации больных направлена на повышение доступности медицинской помощи населению, что отвечает задачам нацпроекта "Здравоохранение". Из федерального и краевого бюджетов на обеспечение санавиации в прошлом году выделили 559,5 млн рублей. Благодаря этому Хабаровский территориальный центр медицины катастроф приобрел новое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи на борту воздушного судна.

Отмечается, что часто поступали вызовы по поводу инфарктов и инсультов. При этих случаях любое промедление может привести к инвалидности и даже смерти. В 2023 году было эвакуировано около 300 пациентов с такими диагнозами.