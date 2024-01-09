Роскачество не исключило влияния противогололедных реагентов на лапы собак и обувь

В ведомстве рекомендовали при выгуле животного выбирать те дорожки, где мало применяют реагенты, обрабатывать лапы специальным воском и использовать обувь для питомца

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя. Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.

"Современные ПГМ (противогололедные материалы - прим. ТАСС) - это не просто соль, а, как правило, двух-, трехкомпонентные системы минеральных и органических солей, а также фрикционных материалов. Полностью исключать воздействие ПГМ на обувь нельзя, поскольку кожа чувствительна не только к противогололедным материалам, а также просто к влаге и талому снегу", - рассказала первый заместитель генерального директора по научной работе АО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности" Тамара Назарова, чьи слова приводятся в сообщении Роскачества.

В организации рассказали, что качественные противогололедные материалы не должны оказывать серьезного негативного воздействия на материал обуви, кожу людей и лапы собак. "Однако не влиять совсем они тоже не могут, так как это химические соединения, которые предназначены для обработки улиц", - отметили там. При этом становиться причиной язв, глубоких ран и заметных повреждений на лапах собак качественные противогололедные материалы не должны.

Таким образом, стоит принять меры предосторожности при выгуле животного: по возможности выбирать те дорожки, где мало применяют реагенты, обрабатывать лапы собак специальным воском, использовать обувь для питомца, а также при возникновении дискомфорта у животного следует незамедлительно обратиться к ветеринару за консультацией.

Кроме того, после прогулок стоит мыть собаке лапы, чтобы убрать с подушечек и шерсти остатки солей, которые могут попасть на питомца.

"Помните, что противогололедные материалы не могут не оказывать вообще никакого влияния, особенно при длительном воздействии на обувь, кожу, слизистые. Поэтому необходимо соблюдать разумные меры предосторожности и правильно ухаживать за обувью, а кожу беречь от реагентов", - заключили в Роскачестве.