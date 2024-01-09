В Хабаровском крае леса восстановили на 72,5 тыс. га

Восстановленная площадь зеленых насаждений в регионе превысила объем погибших в 1,5 раза

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Работы по восстановлению леса в Хабаровском крае провели на площади 72,5 тыс. га в 2023 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае мероприятия по воспроизводству лесов ежегодно выполняются с показателями выше плана. Посадка леса в прошлом сезоне проведена на площади свыше 6 тыс. га при запланированных 2,2 тыс. га. Всего лесовосстановительные мероприятия были проведены на площади более 72,5 тыс. га при плане в 65,7 тыс. га", - сообщил и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Константин Кузнецов.

Площадь восстановленных лесов в регионе превысила объем погибших в 1,5 раза. Плановый показатель составлял 87%, а фактически удалось выйти на 150%. Восстанавливают лес по нацпроекту "Экология".

В регионе увеличилось количество теплиц, где выращивают посадочный материал для лесовосстановления. В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию три новые теплицы и реконструировали еще столько же. Сейчас в краевых государственных учреждениях лесного хозяйства используется 64 питомника. С их помощью в регионе за 2023 год удалось получить более 23 млн сеянцев. Такого количества посадочного материала хватит для посадки леса и в следующем сезоне.

Строительство теплиц ведется с 2022 года по флагманскому направлению "Край комфортного проживания". К 2030 году прогнозируемый объем выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Хабаровском крае должен составить не менее 27 млн штук сеянцев в год.