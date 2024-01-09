На курортах Сочи из-за непогоды временно закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы

В Краснодарском крае до 10 января объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Сочи временно ограничили работу канатных дорог и трасс из-за непогоды, сообщается в Telegram-каналах курортов.

"Канатные дороги закрыты по грозе: "Красная Поляна", "Реликтовый лес", "Вершина". Горнолыжные трассы: "Первый снег", "Цирк-2", "Восточная" (от 2300 до 2050 м), "Аибга" на сегодня закрыты по лавинной безопасности", - сообщается в Telegram-канале курорта "Красная Поляна".

На курорте "Газпром Поляна" также временно не работает несколько трасс, решения об их открытии планируется принять после 11:00. Кроме того, из-за грозового фронта ограничена работа двух канатных дорог. Открытие курорта "Роза Хутор" 9 января задерживается.

В Краснодарском крае до 10 января действует штормовое предупреждение по непогоде: ожидаются сильные дожди, ветер, снег, в горах лавиноопасно.