Под Псковом на въезд в Россию из Латвии образовалась очередь из 70 грузовиков

По данным Федеральной таможенной службы, со стороны Эстонии очереди отсутствуют

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию образовалась впервые с начала этого года на участке государственной границы в Псковской области, где расположен пункт пропуска "Бурачки". Прохождения границы ожидают 70 автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в Россию: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 70", - сообщается на сайте ФТС. При этом неделю назад на участке российско-латвийской границы в очереди не было ни одного грузовика.

По данным ФТС, отсутствуют очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии. В пункте пропуска "Шумилкино" и на пункте пропуска "Куничина гора" нет ни одного большегруза.

В середине апреля 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.