Путин примет доклад главы Росприроднадзора и поговорит с девочкой, мечту которой исполнил

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий сообщил, что у президента "также будут другие встречи, но они все будут носить непубличный характер"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланой Радионовой и, возможно, пообщается с восьмилетней Кристиной, мечту которой побывать на Байкале исполнил во время акции "Елка желаний".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин работает в Кремле и в его рабочем графике значится серия встреч, одна из которых - с главой Росприроднадзора. "Светлана Радионова расскажет об экологических делах, о выполнении федеральных программ и о работе ведомства - на чем ведомство концентрировалось в истекший год и что на повестке дня в году начавшемся", - отметил представитель Кремля. По его оценке, у Росприроднадзора "очень обширный участок работы, тем более для России с ее географическими размерами". Песков уточнил, что у главы государства "также будут другие встречи, но они все будут носить непубличный характер".

"Сегодня же мы ожидаем, что Путин продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на "Елке желаний", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что ранее Путин уже исполнил мечты двух детей. "Еще одна девочка хотела увидеть Байкал, сейчас по просьбе президента ей организовано посещение Байкала, в эти дни она имела возможность посмотреть озеро, разные музеи, наиболее интересные места в районе Байкала. Возможно, с этой девочкой сегодня также удастся Путину переговорить, спросить, как ее впечатления", - пояснил представитель Кремля.

Кристине Син восемь лет, она живет в Южно-Сахалинске, несмотря на особенности здоровья, прекрасно учится, занимается спортивной аэробикой. 7 января в эфире телеканала "Россия-24" были показаны кадры посещения Байкала Кристиной и ее семьей.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.