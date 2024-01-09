Представитель ВОЗ в РФ сообщил о более чем 30 мутациях у нового штамма коронавируса

Мелита Вуйнович отметила, что вакцина защищает от тяжелого протекания болезни

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 30 мутаций фиксируются у нового штамма коронавируса, вакцина защищает от тяжелого протекания болезни. Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, ВОЗ ранее отметила, что одна из разновидностей омикрон-штамма коронавируса "сейчас определяется как новая мутация, которая вызывает тревогу и находится под надзором". Она не вызывает более серьезные заболевания, но внимательно отслеживается, поскольку занимает нишу, которую до этого занимал омикрон-штамм, подчеркнула специалист.

"Коронавирус по-прежнему среди нас, мутации есть. Всемирная организация здравоохранения может говорить об эффективности вакцин, которые находятся под ее непосредственным надзором. Полагаем, что, да, эти вакцины по-прежнему эффективны. Имеется 31 мутация упомянутого нового штамма, но вакцина защищает от тяжелого протекания болезни и смерти", - отметила представитель ВОЗ.

При этом, как указала Вуйнович, все вакцины против коронавируса, которые сейчас находятся в обороте, "не могут защитить от самой инфекции, как в случае с прививкой от кори, которая защищает полностью ребенка и от инфекции, и от ее переноса". "Рекомендация же ВОЗ, не моя, предполагает, что особо уязвимым людям стоит ревакцинироваться. Но здесь надо учитывать и рекомендации производителя вакцины, который постоянно проводит анализ эффективности на новых штаммах и который будет рекомендовать, нужно ли вам ревакцинироваться или нет", - добавила она.

Меры профилактики

По словам Вуйнович, все меры профилактики остаются востребованными и "абсолютно эффективными". "ВОЗ их рекомендует не только против коронавирусной инфекции, но и против всех респираторных заболеваний, - подчеркнула специалист. - Грипп тоже убивает, это тоже тяжелое заболевание, как и респираторно-синцитиальный вирус, корь, микоплазменная инфекция и другие".

"Если вы находитесь в закрытом помещении, в толпе людей, то неплохо использовать маску, соблюдать расстояние, хотя это иногда невозможно, проветривать помещение, придерживаться правил гигиены, - напомнила представитель ВОЗ. - Очень важна гигиена кашля. Это означает, что нельзя откашливаться так, чтобы заражать других людей. Если же у вас имеются симптомы заболевания, конечно, надо оставаться дома. Потому что не важно, передаете ли вы коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус или вирус гриппа, если кто-то его подхватит, этот человек может серьезно заболеть и даже умереть".

Как отметила Вуйнович, коронавирус напомнил человечеству, что "мыть руки - это очень важно не только в детском саду, но в течение всей жизни". "Что же касается ревакцинации, то прежде всего надо прислушаться к рекомендациям национальной системы здравоохранения, потому что она очень хорошо общается с производителями вакцины и понимает, эффективна ли против коронавируса вакцина, которая применяется населением против распространенных сейчас штаммов. Это все очень хорошо отслеживается под их надзором", - резюмировала она.