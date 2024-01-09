Представитель ВОЗ в РФ посоветовала при стрессах поменьше смотреть новости и телевизор

Мелита Вуйнович отметила, что предупреждать стресс можно, поддерживая хорошие отношения между людьми, хорошую обстановку в семье

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россияне, чтобы избежать стресс, могут попробовать меньше смотреть телевизор и новости, так как наблюдение за катастрофами в разных частях света может негативно влиять на человека. Об этом рассказала ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Конечно, некоторых стрессов невозможно избежать. Мы видим, к примеру, недавнее землетрясение в Китае, все эти тяжелые конфликты - все это, конечно, страшно. И даже, возможно, надо меньше смотреть телевизор и новости. Потому что вы открываете, а ничего хорошего там нет иногда - смотришь, здесь катастрофа, там трагедия, здесь такое. Это тоже влияет", - сказала представитель ВОЗ.

Предупреждать стресс можно, поддерживая хорошие отношения между людьми, хорошую обстановку в семье. "Это все зависит также и от социально-экономического контекста. Так что очень важно, чтобы все уровни и власти, и общества, думали об этом и помогали своему населению в любой стране мира", - подчеркнула Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, популярным средством поддержания здорового образа жизни является сбалансированный подход. "Нужно стараться быть полезным человеком, стараться любить своих близких, это очень важно, и использовать все рекомендации системы здравоохранения - они, конечно, всегда похожи, они в целом не меняются", - добавила она.