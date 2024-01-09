В Сибири в праздники зафиксировали рекорды температуры и осадков

В Горно-Алтайске, в частности, 2 января температура воздуха впервые с 1996 года достигла +8 градусов

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Синоптики в регионах Западной Сибири в период новогодних праздников зафиксировали несколько температурных рекордов, а также максимумы по количеству осадков, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"2 января в Горно-Алтайске было зафиксировано максимальное значение температуры - [она достигла] +8 [градусов], это рекорд дня. Последний рекорд в этот день был зафиксирован в 1996 году. Рекорд по осадкам был зафиксирован в Кемерово 2 января, за сутки выпало 10 мм осадков. Также рекорд по количеству осадков был зафиксирован в Новосибирской области. 8 января рекорд по осадкам в 10 мм был зафиксирован также в Томской области, 7 января в республике Алтай зарегистрирован рекорд до 15 мм", - сказали в УГМС.

Было отмечено, что сильные осадки в Западной Сибири в новогодние каникулы связаны с прохождением циклона и холодным атмосферным фронтом. Температурный рекорд был обусловлен выносом теплых атмосферных масс с юга.

В ближайшие дни в Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии и Туве ожидается усиление ветра, будут метели. На дорогах возможны снежные заносы. Местами порывы ветра могут достигать 25-30 м/с. МЧС рекомендует не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.