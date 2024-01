Обама получил вторую Emmy за документальный сериал про рабочие будни в США

Сериал "Работа: что мы делаем весь день" вышел на стриминговой платформе Netflix в мае 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии Emmy в номинации "Лучший рассказчик" за документальный сериал про рабочие будни американцев. Об этом в понедельник сообщила Американская национальная телевизионная академия.

Сериал "Работа: что мы делаем весь день" (Working: What We Do All Day) вышел на стриминговой платформе Netflix в мае 2023 года. Как отмечает телеканал CNN, над ним в качестве продюсера также работала жена экс-президента Мишель Обама.

Предыдущую Emmy в той же номинации Обама получил в 2022 году за работу над документальным сериалом "Лучшие национальные парки мира" (Our Great National Parks).

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде. Список номинантов был объявлен 12 июля. Лидером по количеству номинаций (27) во второй раз стал сериал "Наследники" (Succession).