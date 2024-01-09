Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

Светлана Радионова рассказала президенту о том, как идет работа по реализации целей национального проекта "Экология" и федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланой Радионовой.

Глава ведомства рассказала президенту о том, как идет работа по реализации целей национального проекта "Экология" и федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух".

Отдельное внимание в своем докладе Радионова уделила вопросам сохранения и оздоровления водных ресурсов страны. "Как у нас на Каспии? Там же компании наши работают нефтегазовые", - поинтересовался Путин. "Наши нефтегазовые компании отвечают высоким стандартам, у нас нет к ним вопросов, не было зафиксировано ни одного несанкционированного сброса [отходов в воду]", - заверила его Радионова. "На Балтике что у нас?" - спросил президент. "То же самое, у нас нулевой сброс по всем [нефтегазовым] объектам", - ответила глава Росприроднадзора.

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Путин также уточнил, как обстоят дела с экологией на Черноморском побережье, заметил, что оно является главным местом отдыха всей России. Радионова в свою очередь рассказала, что ведомство сейчас занимается сопровождением масштабного проекта по строительству на прибрежной территории очистных сооружений.

Помимо этого, руководитель Росприроднадзора доложила главе государства о том, как в стране идет работа по созданию и апробации установки, уничтожающей химические, медицинские, биологические и иные опасные отходы, а также по охране краснокнижных животных, в том числе белых медведей.