В Ленобласти отделят электросети дачных массивов от жилых для сокращения числа сбоев

По словам главы региона Александра Дрозденко, предусмотрены также штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать меры повышения надежности энергосистемы в регионе с учетом многочисленных жалоб на отключение электричества в морозные дни во время новогодних каникул. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после заседания областного энергетического штаба.

"На энергетическом штабе доклады по работе при пиковых нагрузках в праздники представили руководители энергетических компаний. Поручение - разработка комплекса мер для повышения надежности энергосистемы с учетом климата и активного строительства в частном секторе. Задача - минимизировать количество отключений и аварий, повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов", - написал губернатор.

Дрозденко отметил, что предусмотрены штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок и ужесточение условий выдачи техусловий при строительстве, а также дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы.

В период новогодних праздников, когда температура воздуха в регионе опускалась ниже -20 градусов, в некоторых районах Ленинградской области - ниже -30 градусов, поступали жалобы на сбои электроснабжения в части населенных пунктов и дачных массивах Всеволожского, Выборгского, Лужского районов. По данным пресс-службы областного правительства, в большинстве случаев сбои в электроснабжении были вызваны превышением потребителями договорной мощности, в том числе в связи с понижением температуры воздуха. Нагрузка на сети садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств превысила технологически допустимую, что и вызвало отключения. Председатель СК России запросил доклад о ходе проверок по фактам отсутствия коммунальных услуг в населенных пунктах Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области, на энергетическом штабе решено разделить сети дачных и жилых массивов в проблемных районах.

"Ленобласть проведет полный аудит энергопотребления всех проблемных территорий и разделит электросетевое оборудование: отдельно - постоянным жителям Ленинградской области, отдельно - СНТ и ДНП. Сети и подстанции ждет ремонт, абонентов - интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля и ограничения мощности при превышении допустимых лимитов", - сообщила пресс-служба по итогам заседания энергетического штаба.