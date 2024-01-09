"Медвежий патруль" может появиться в поселке Диксон Красноярского края

Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно, чтобы власти региона образовали у себя такую постоянно действующую команду, а сотрудники ведомства будут ее обучать

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росприроднадзор предлагает создать "медвежьи патрули" для предотвращения встреч людей и занесенных в Красную книгу белых медведей. Такой патруль может появиться в поселке Диксон Красноярского края, заявила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы бы хотели организовать "медвежий патруль", потому что для нас очень важно: мы обучаем людей в конфликтной ситуации как надо себя вести. Естественно, жители, которые там живут, поселка Диксон, они пугаются, пугаются за себя, за своих детей. И вот это обучение и проведение такой работы на нашем уровне, на уровне субъекта Российской Федерации нам кажется очень важным. И мы просим нас поддержать в этом", - сказала Радионова.

По ее словам, для этого нужно, чтобы власти региона образовали у себя такую постоянно действующую команду, а сотрудники Росприроднадзора будут ее обучать.

"В основном у нас сейчас очень много конфликтных ситуаций именно в поселке Диксон. Он труднодоступный, туда далеко лететь вертолетом, там не так много специалистов. <...> Мы каждый раз привозим туда специалиста, врача из Москвы, из Московского зоопарка. <…> У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию - то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Нам кажется, что мы имеем право такое же: 30% популяции белого медведя живет у нас, и мы его не добываем. У нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей", - добавила Радионова.

Как сообщалось ранее, фонд "Компас" вместе с Росприроднадзором запускает весной 2024 года на Чукотке проект "Медвежий маршрут" по предотвращению заходов белых медведей в поселки и предупреждению встреч с людьми.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.