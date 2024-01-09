В Карачаево-Черкесии объявили 2024 год годом молодежи

По словам главы республики Рашида Темрезова, в регионе планируют уделить внимание поддержке семей и молодежи, мероприятиям в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 2024 год в республике Годом молодежи.

"Президентом Владимиром Путиным 2024 год объявлен Годом семьи, а в Карачаево-Черкесии он еще и станет Годом молодежи, - сообщил Темрезов в своем Telegram-канале. - Решено большое внимание уделить поддержке семей и молодежи, мероприятиям в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения".

На 2024 год в регионе запланировали более 300 молодежных мероприятий, из них около 50 патриотических. В их числе республиканский военно-патриотический форум, игра "Зарница 2.0", региональный этап военно-спортивной игры "Патриот". В республике проведут всероссийский форум "Махар-2024" и форум сельской молодежи.

По программе комплексного развития молодежной политики в Карачаево-Черкесии в 2024 году создадут три молодежных центра - в Черкесске, Карачаевске, Кавказском и летний палаточный лагерь в Зеленчукском районе. В Черкесске и Кавказском создадут два муниципальных центра развития добровольчества "Доброцентры".