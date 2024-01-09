Пассажиры двух задержанных поездов в Забайкалье вылетели из Читы

Росавиация держит ситуацию с выполнением чартерных рейсов на контроле

ТАСС, 9 января. Пассажиры двух задержанных из-за схода вагонов поездов вылетели из Читы. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По данным Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, для пассажиров поездов№ 2 и № 392, задержанных в Забайкалье, 9 января организовано два чартерных рейса из аэропорта Читы. Рейс 8263 Чита - Благовещенск авиакомпании "Ангара" на самолете Ан-24. Вылетел в 12:51 мск с 36 пассажирами на борту. Рейс 6602 Чита-Хабаровск авиакомпании "Россия" на самолете Superjet 100. Вылетел в 14:46 мск с 96 пассажирами на борту", - отмечается в сообщении.

Росавиация держит на контроле ситуацию с выполнением чартерных рейсов для пассажиров РЖД, добавили в ведомстве.

Накануне на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Несколько пассажирских поездов были остановлены во время движения.