Синоптики предупредили о колебаниях температуры и давления на Северо-Западе страны

В округе тажке ожидаются мокрый снег и гололедица

ТАСС, 9 января. Резкие колебания температуры и атмосферного давления ожидаются в регионах Северо-Западного федерального округа из-за так называемых ныряющих циклонов. В западные регионы округа они также принесут мокрый снег и гололедицу, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Ныряющих циклонов будет несколько на этой неделе, своими центральными очагами они будут проходить по западу Северо-Западного федерального округа, и там их влияние будет более заметным, а на востоке выразится мягче. Перемещаясь очень быстро, эти циклоны станут причиной частых и резких колебаний температуры и атмосферного давления, местами вызовут осадки преимущественно в виде снега, а в западной половине региона - в виде мокрого снега, формируя гололедицу", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в метеорологии "ныряющими" называются циклоны, которые в начале своего пути смещаются с запада на восток и из Атлантики в акваторию Баренцева моря, а затем резко меняют направление движения на южное, как будто ныряют, и очень быстро, буквально в течение суток, перемещаются из акватории Баренцева моря на юго-восток Европейской части России.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге в среду и четверг будет облачно, снег и мокрый снег, местами морось, гололедица, днем 0 - плюс 2 градуса. В пятницу и субботу ожидается похолодание до минус 8-10 градусов, местами небольшой снег и сильная гололедица, в воскресенье временами снег и минус 2-4 градуса.

В Петрозаводске в среду, четверг и пятницу временами снег, днем около минус 7-9 градусов, в субботу небольшой снег и минус 9-11 градусов, в воскресенье - минус 13-15. По данным Карельского гидрометцентра, минувшие праздники оказались для республики самыми холодными за последние 20 лет, но абсолютные минимумы не перекрыты. В ближайшие дни по ночам в Карелии прогнозируется до 20 градусов мороза, днем - минус 5-10, слабая оттепель возможна лишь на западе республики.

О погоде

В Калининградскую область тепло пришло на смену холодам до минус 20 градусов, сообщил ТАСС начальник отдела регионального Гидрометцентра Игорь Гуйван. С 9 по 11 января прогнозируется погода без существенных осадков, в выходные вероятен снег с дождем. По ночам ожидается до минус 6 градусов, днем - до плюс 5, в субботу - 0 - минус 3 градуса.

В Пскове и Великом Новгороде всю неделю ожидается небольшой снег, временами морось, гололедица, в среду и четверг до плюс 1-3 градусов, в пятницу похолодает до минус 8-10, в субботу - минус 6-10 градусов, в воскресенье - минус 1-3. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ближе к выходным по области похолодает до -15 градусов ночью, днем ожидается около -7 градусов.

По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области сохранится облачная погода, местами метели, по ночам до 14 градусов мороза, днем - до плюс 1. К середине недели ночные температуры будут колебаться в районе минус 1 градуса, в четверг понизятся до минус 12, с пятницы - минус 4-10 градусов.

В Мурманской области возрастет интенсивность осадков, температура воздуха будет колебаться от 7 до 15 градусов мороза. В Архангельской области, по данным Севгидромета, морозы до минус 40 градусов постепенно слабеют, синоптики предупреждают во вторник о гололеде и изморози. На неделе из-за циклонов ожидаются снегопады и метели, температура до минус 15-20 градусов, при прояснениях - до минус 30. В Ненецком автономном округе прогнозируется небольшой снег, ветер до 14 метров в секунду, ночью при прояснениях до минус 27 градусов, днем местами до минус 20.

В Вологде в среду ожидается небольшой снег и около 15 градусов мороза, в четверг - минус 11-13, в субботу и воскресенье без осадков, 17-19 градусов мороза. В Сыктывкаре всю неделю ожидается небольшой снег, в среду до 22 градусов мороза, в четверг минус 16-18, в субботу - около 25 градусов мороза, в воскресенье - до минус 19.