В ЛНР оборудуют свыше 40 кабинок для голосования людей с ОВЗ

Их установят на средства, дополнительно выделенные Центральной избирательной комиссией РФ

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Более 40 кабинок для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья планируют обустроить на избирательных участках в Луганской Народной Республике (ЛНР) на президентских выборах на средства, дополнительно выделенные Центральной избирательной комиссией РФ. Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.

"Для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями при проведении голосования на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, избиркомом ЛНР планируется оснащение помещений для голосования соответствующим оборудованием. Избирком ЛНР планирует установить в помещениях для голосования порядка 45 кабинок для голосования граждан с ограниченными возможностями", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Центризбирком РФ на заседании принял решение о выделении избирательным комиссиям 25 регионов дополнительно 12,3 млн рублей для организации голосования на выборах президента РФ. Согласно постановлению ЦИК, избирательной комиссии ЛНР выделено 813,7 тыс. рублей.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.