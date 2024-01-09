В Чечне началось строительство 12 мечетей

Все расходы по возведению религиозных объектов взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Строительство 12 мечетей начато во вторник в разных районах Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Первый рабочий день 2024 года мы начали с благословенного дела - положили начало строительству двух мечетей в Грозном. Кроме того, сегодня дан старт строительству еще 10 мечетей в различных районах республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Самые крупные мечети на 5 тыс. и на 3 тыс. человек планируется построить в столице Чечни. Все расходы по возведению религиозных объектов взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Соответствующая работа по выявлению населенных пунктов, нуждающихся в дополнительных религиозных объектах, по моему поручению проводилась ДУМ [Духовное управление мусульман] Чеченской Республики", - написал Кадыров, добавив, что в 2024 году будут также выявлены и определены места с ветхими, либо недостаточной вместимостью мечетями.

В Чечне на сегодняшний день функционирует более 1,4 тыс. мечетей.