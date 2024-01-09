В Британии заявили, что смерть певицы Шинейд О'Коннор наступила по естественным причинам

Британский коронер сообщил, что на этом расследование относительно смерти певицы закрыто

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Британский коронер, расследовавший кончину ирландской певицы Шинейд О'Коннор, подтвердил, что ее смерть наступила по естественным причинам. Об этом говорится в его опубликованном заявлении, которое цитирует вещательная корпорация Би-би-си.

Коронер - должностное лицо в Соединенном Королевстве, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Именно он занимался изучением обстоятельств смерти певицы, которая ушла из жизни в Лондоне 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет. Коронер сообщил, что на этом расследование относительно смерти О'Коннор закрыто.

"Я подтверждаю, что О'Коннор умерла по естественным причинам. Таким образом, вовлеченность коронера в это дело завершена", - говорится в заявлении, зачитанном на заседании коронерского суда лондонского района Сазерк. О том, что именно стало причиной смерти, не уточняется.

О'Коннор неоднократно рассказывала о том, что борется с психическими заболеваниями и совершала попытки суицида. В январе 2022 года на своей странице в Twitter (сейчас - X) она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов.

О'Коннор несколько раз меняла имя, четыре раза выходила замуж и родила четверых детей. Два года назад ее 17-летний сын Шейн совершил самоубийство, в чем исполнительница обвинила персонал больницы, из которой он сбежал после двух неудавшихся попыток суицида, хотя, по ее словам, он должен был находиться под круглосуточным наблюдением.