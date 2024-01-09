Лукашенко указал на важность бережного отношения к русскому и белорусскому языкам

Президент республики отметил, что важно сохранять историческую память, в том числе о событиях Великой Отечественной войны

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Культурный суверенитет народа Белоруссии начинается с бережного отношения к белорусскому и русскому языкам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", состоявшейся во Дворце Республики в Минске.

"Он, естественно, начинается с бережного отношения к чистоте родной речи - русской и белорусской, приоритета традиционного содержания творческих проектов и праздников, традиционного оформления нашего национального продукта и всего жизненного пространства", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что белорусы открыты для мира, уважают обычаи и традиции других народов, восприимчивы к новым идеям. "Но при одном условии: все, что приходит в нашу жизнь, белорусов, должно резонировать, соответствовать нашим национальным ценностям, духовному миру и обогащать нашу нацию культурно", - подчеркнул белорусский лидер.

Он указал на то, что белорусы должны уважать родную культуру, созданную народными мастерами, советскую классику. "Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли. Ибо возникнет вопрос: от какого наследства мы отказываемся и на чем будем строить наше будущее?" - сказал президент.

Лукашенко указал на важность сохранения исторической памяти, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. "Наша память - гарантия мира в будущем. Забудем дорогу к храмам и памятникам той войны - ждите войны", - сказал он.

"Никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать. Если у нас будет работать экономика. Войны почти никогда не начинаются нагнетанием ситуации и нападением на страну извне. Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса", - заключил Лукашенко.