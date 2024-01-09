Ретропоезд "Лахта" установил новый рекорд популярности в праздники

Им воспользовались почти 5 тыс. пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Туристический ретропоезд "Лахта", выполненный в стилистике 1970-1980-х годов, в эти новогодние праздники перевез почти 5 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании". В прошлые новогодние праздники, когда ретропоезд между Петербургом и Выборгом запустили впервые, поезд перевез чуть более 3 тыс. туристов.

"Туристический ретропоезд "Лахта", курсировавший 30, 31 декабря 2023 года и со 2 по 8 января 2024 года за праздничные дни перевез 4,8 тыс. пассажиров. В этот праздничный сезон туристический ретропоезд курсировал сразу по двум маршрутам: Финляндский вокзал - Выборг - Финляндский вокзал и Выборг - Васкелово - Выборг", - рассказали в пресс-службе.

В эти праздники 30 декабря и 7 января прямо в поезде для пассажиров организовали театрализованное представление на тему советского новогоднего кино. Актеры воспроизводили сцены из популярных "Иронии судьбы", "Карнавальной ночи" и "Чародеев". В день запуска поезда для его пассажиров провели беспроигрышную лотерею.

Ретропоезд был создан на основе 10-вагонной электрички ЭР2К-980, выпущенной полвека назад. Интерьеры поезда были воссозданы в советской стилистике 1970-1980-х годов. Впервые его запустили в январские каникулы 2023 года. Маршрут ретропоезда "Лахта" разработан с учетом возможности посещения пассажирами туристических объектов и мест для зимних видов спорта.