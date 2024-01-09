Глава Пентагона временно передавал свои полномочия заместителю перед операцией

Хирургическое вмешательство происходило под общим наркозом

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин временно передавал свои полномочия по управлению ведомством своему заместителю Кэтлин Хикс перед началом хирургической операции, которую ему предстояло пройти под общим наркозом из-за диагностированного рака простаты. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Да, все верно", - сказал Райдер, отвечая на вопрос о том, действительно ли Остин передавал свои полномочия Хикс перед операцией, которая требовала общего наркоза.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января Остина поместили в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы Хикс.

В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.