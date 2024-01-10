Маск опасается, что нелегальных мигрантов скоро будут размещать в домах американцев

Так предприниматель отреагировал на новость о том, что школу в Нью-Йорке закрывают для последующего размещения там мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Власти США скоро могут начать использовать дома американцев, чтобы разместить нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил во вторник предприниматель Илон Маск.

"Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам", - написал Маск в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал новость о том, что одну из школ Нью-Йорка закрывают, чтобы разместить там нелегальных мигрантов.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал катастрофой ситуацию на южной границе Соединенных Штатов, через которую в страну попадает огромное число нелегальных мигрантов. Джонсон убежден, что проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы, однако Байден отказывается идти на такой шаг. Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.