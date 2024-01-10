В Свияжске в новогодние выходные число туристов выросло почти на 20%

Музей-заповедник посетили около 45 тыс. человек

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Почти 45 тыс. туристов посетило музей-заповедник "Остров-град Свияжск" (Татарстан) в новогодние праздники. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"За новогодние праздники в Свияжске побывало без малого 45 тыс. гостей. В этом году погода стояла менее суровая, любителей зимних пейзажей и свияжских развлечений стало больше почти на 20%", - сказали в пресс-службе.

Количество посетителей Казанского кремля в период с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года составило свыше 180 тыс. человек. В прошлом году этот показатель доходил до 200 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.

"На Новогодней кремлевской ярмарке во дворе Присутственных мест были проведены такие мероприятия, как показ спектаклей "Сон Дедушки Мороза", выступления мини-цирка, праздничные интерактивы, концерты от артистов татарского лейбла Yummy Music, а также от группы "Легенда" и вокально-инструментальной группы "Ильхам", проводились кураторские экскурсии по выставке в каморах "Миф - это реальность", работал фудкорт", - сказали в пресс-службе, напомнив, что работа ярмарки во дворе Присутственных мест продлится до 15 января. Отмечается, что в период новогодних праздников в музеях и выставочных залах Кремля побывало более 30 тыс. человек, а экскурсии от Казанского кремля посетили более 24 тыс. человек.

В пресс-службе Национального музея Республики Татарстан ТАСС сообщили, что разница в количестве посетителей по сравнению с прошлым годом составила около 200 человек. "В этом году 8 779, в прошлом - 8 532. Поэтому, думаем, что от погодных условий посещение музеев в новогодние праздники не зависит - люди ходят в музей с одинаковой частотой. Отметим, что идея нашего министерства культуры сделать 31 декабря и 1 января доступными для посещения оказалась очень удачной. Для таких праздничных дней у нас высокая посещаемость - 360 человек 31 декабря и 572 человека 1 января", - сказали в пресс-службе.

В целом турпоток в республику, по предварительной оценке, в период новогодних праздников составил почти 170 тыс. человек, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму. В период с 31 декабря по 8 января загрузка гостиниц составляла 75%, в пиковые даты - свыше 90%.