В Москве из-за снегопада жителям рекомендуют пользоваться городским транспортом

Водителей призвали быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют жителям столицы использовать городской транспорт для поездок по городу из-за снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В городе снегопад - рекомендуем сегодня использовать городской транспорт для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе местами будет идти снег", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на снегопад, городской транспорт работает штатно, власти города просят в течение дня использовать для передвижения МЦК, МЦД и метро, а также наземный городской транспорт, который поможет сэкономить время в пути. Кроме того, водителям рекомендуется быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

"За движением в городе круглосуточно следят ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД", - добавили в департаменте. Кроме того, на МКАД большегрузам помогают дополнительные экипажи на грузовых автомобилях на базе "Камаза".