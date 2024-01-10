Путин посетил тепличный комплекс Макатровых в Анадыре

Президент РФ впервые прилетел в регион

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку на Чукотку с посещения круглогодичного тепличного комплекса семьи Макатровых в Анадыре.

Путин впервые прилетел в регион. До этого единственный раз в истории президент России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост занимал Дмитрий Медведев.

Тепличный комплекс, куда приехал Путин, стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" в 2017 году. Предприниматели по льготной ставке получили инвестиционный кредит и направили его на расширение производства. В комплексе выращивают огурцы, зелень, цветы для городских клумб. В планах на 2024 год у владельцев семейного бизнеса - завершение строительства круглогодичной теплицы, которая позволит производить до 38 т продукции в год. В целом в 2023 году урожай составил 43 т овощей, в 2024 году ожидается производство 79 т.