В Новосибирской области на участке трассы ограничили движение транспорта

Ограничения ввели для пассажирского и грузового транспорта, в частности, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Движение пассажирского и грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси ограничили на участке федеральной трассы Р-254 в Новосибирской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

"До 19:00 (в 15:00 мск) 10 января временно ограничили движение на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области (с 947-го по 1 151-й км)", - говорится в сообщении.

Ограничение ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями (осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, усиление ветра с порывами до 33 м/с и более, снежные заносы). Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий, добавили в инспекции.

Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра до 33 м/с, метели и гололеде в регионах Сибири. Штормовые предупреждения объявлены в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, Горном Алтае, Туве и Хакасии.