В Подмосковье после снегопада очистили более 11 тыс. км дорог

В работах ночью были задействованы более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области в ночные часы очистили от последствий снегопада свыше 11 тыс. км дорог, в работах задействовали более 850 рабочих, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы провели очистку и обработку больше 11 тыс. км областных дорог. В работах ночью были задействованы более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.

Он добавил, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию в регионе, чтобы оперативно реагировать на изменения, при необходимости превентивно обработать проезжую часть для бесперебойного движения транспорта.

В пресс-службе добавили, что в среду в Подмосковье температура воздуха составит около 9 градусов ниже нуля, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. "Призываем автомобилистов быть особо внимательными в черте населенных пунктов. Не совершайте резких маневров, не спешите и ездите аккуратно", - добавили в министерстве.