Работы на котельной "Восточная" в Электростали ведутся без остановки

Специалисты проводят ремонт химводоподготовки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ремонтные работы на котельной "Восточная" в городском округе Электросталь ведутся без остановки. В новогодние выходные котельная подавала отопление и горячую воду без перерыва, однако температура была занижена, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Оборудование котельной требует ремонта. АО "ВКС" не может его провести и предоставить качественный ресурс жителям. В рамках уголовного дела с 1 января 2024 года ООО "Глобус" по договору занимается обслуживанием арестованного и переданного на особое хранение в МУП "ЭЦУ" теплоэнергетического комплекса котельной "Восточная". <…> Но работы не останавливаются", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что 11 декабря на территории городского округа Электросталь по согласованию с региональным правительством был введен режим ЧС. 12 декабря котельная "Восточная" была остановлена, и на ней провели масштабные работы. В частности, в систему теплоэнергетического комплекса врезали пароводяной тепловой пункт АО "МСЗ", который пришлось расконсервировать, потому что он не использовался несколько лет. Помимо этого, отремонтировали сетевой насос, установили дополнительную запорную арматуру, промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы. Отмечается, что в помощь управляющим компаниям Восточного района Электростали были выделены дополнительные бригады слесарей управляющих организаций. В усиленном режиме проводится наладка внутридомовых систем: устранение завоздушивания и технологических инцидентов на внутридомовых системах.

В пресс-службе рассказали, что в период остановки котельной было выявлено, что система очистки картельной неработоспособна, Кроме того, вышли из строя некоторые элементы котлов.

"Идет ремонт химводоподготовки. Он пройдет в три этапа. Первый планируем завершить на этой неделе. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Котлы требуют срочного капитального ремонта. Приобретено и поставлено оборудование, сформирована бригада для ремонта, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях", - добавили в пресс-службе.

В администрации отметили, что работы идут при поддержке и под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и профильных региональных министерств.

Отключения отопления

По данным администрации, с начала года в Электростали зафиксировали семь технологических инцидентов на системах отопления и пять на системах горячего водоснабжения, связанных с частичной приостановкой подачи ресурса жителям округа. С 1 по 8 января под отключение попали 24 многоквартирных дома, в которых живут 7 178 человек. Работы выполнены в установленные нормативом сроки.

"В новогодние праздники все остальные котельные города работали в нормативном режиме, подавали ресурс в соответствии с температурным графиком. Котельная "Восточная" все это время подавала отопление и горячую воду без перерыва, но температурный график был занижен. В связи с этим температурный фон в квартирах несколько занижен относительно нормативного (от 10 до 15 градусов). Аварийные бригады работали круглосуточно, сбоев, связанных с остановкой котельной, не допускали", - добавили в пресс-службе.