На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии о Сергее Королеве и кораблях "Союз"

Также гости смогут поучаствовать в "космическом" квизе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Космический квиз и бесплатные экскурсии, посвященные советскому ученому, конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву и кораблям "Союз", пройдут на ВДНХ в Москве с 12 по 16 января, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 12 по 16 января в Центре "Космонавтика и авиация" и павильоне "Рабочий и колхозница" пройдут бесплатные образовательные мероприятия лектория ВДНХ и различные тематические экскурсии. Гостям расскажут о главном конструкторе космической техники Сергее Королеве, пилотируемых кораблях "Союз". Также можно поучаствовать в "космическом" квизе. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 12 января в 17:00 и 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоятся тематические экскурсии "Люди и космос", в 18:00 здесь же можно будет посетить экскурсию-лекцию "Сергей Королев. Через небо к звездам". Участники узнают, как Сергей Королев перешел от создания планеров к созданию космической ракеты и как стал деятелем космонавтики.

14 января в 12:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" начнется интеллектуальный квиз "Космос и хаос", который проведет писатель, историк, журналист Дмитрий Тараторин. В 17:00 и 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдут экскурсии к 55-й годовщине запуска советского космического корабля "Союз-4", на которых расскажут о непростой истории пилотируемого космического корабля "Союз", его модификациях и нереализованных планах по использованию таких аппаратов. А 16 января в 17:00 и 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" можно посетить экскурсии "Форпосты в космосе" к 55-й годовщине стыковки советских космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5".