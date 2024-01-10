В Подмосковье начался прием заявок на соципотеку для медработников

Всего в этом году в регионе намерены выдать 160 свидетельств соципотеки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе по улучшению жилищных условий "Социальная ипотека" начался для медицинских работников Подмосковья. Всего в этом году сотрудникам учреждений здравоохранения планируется выдать 160 свидетельств соципотеки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильем. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тыс. медиков. В этом году мы планируем выдать еще 160 свидетельств", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что в Московской области стартовал прием заявок от медработников на участие в программе "Социальная ипотека". Подать документы можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. В рамках программы специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.