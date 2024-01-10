Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на воинский учет

В диппредставительстве заверили, что пока не установлено каких-либо ограничений для мужчин призывного возраста на предоставление консульских услуг

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Консульство Украины в Лондоне сообщило, что получает много обращений в связи с готовящимся Киевом ужесточением правил мобилизации, и напомнило украинцам о необходимости встать на воинский учет.

"В последнее время имеем много обращений, в основном от мужчин, относительно нового проекта закона о мобилизации", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульства. В диппредставительстве заверили, что пока не установлено каких-либо ограничений для мужчин призывного возраста на предоставление консульских услуг, однако в семидневный срок со дня приезда в королевство военнообязанные и резервисты должны лично "прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из иностранных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для постановки на воинский учет". Уточняется, что обязанность мужчин встать на воинский учет в случае выезда с Украины на срок более трех месяцев утверждена постановлением украинского кабмина от 30 декабря 2022 года.

Консульство добавило, что ведет учет мужчин призывного возраста. "Информация о лицах призывного возраста, которые принимаются на временный консульский учет в посольстве, одновременно включается в воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением", - отмечается в сообщении.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. 25 декабря прошлого года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.

Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, многие из них отмечают, что он будет дорабатываться. В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что представителям пропрезидентской партии "Слуга народа" рекомендовали воздержаться от комментариев по поводу нового законопроекта. Однако украинские власти на всех уровнях признают необходимость изменения подходов к мобилизации, уже 11 января резонансный законопроект рассмотрят в парламенте в первом чтении.